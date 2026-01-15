Este domingo 18 de enero el municipio de Girón, en Santander, vivirá una jornada electoral especial para elegir nuevo alcalde, pues la elección de Campo Elías Ramírez Padilla fue declarada nula. En total, 131.355 ciudadanos están habilitados para votar.

Esta elección atípica se realizará con base en el Decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por el gobernador de Santander. De acuerdo con la Registraduría Nacional se instalarán 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y 12 en los corregimientos. Serán 357 mesas de votación en las que podrán sufragar los electores.

Como medida adicional, nueve puestos de votación contarán con dispositivos de autenticación biométrica, una tecnología que permite validar la plena identidad de los votantes, garantizando mayor transparencia en el proceso.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada fueron designados 2.596 jurados de votación, de los cuales 2.142 son titulares y 454 remanentes. Todos están recibiendo la capacitación necesaria por parte de la Registraduría para desempeñar correctamente su función el día de las elecciones.

Los ciudadanos de Girón pueden consultar su lugar de votación de manera sencilla. Solo deben ingresar a la página web www.registraduria.gov.co, hacer clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguir con ‘Alcalde Girón, Santander’ y finalmente presionar el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

Esta elección representa una nueva oportunidad para que los gironenses elijan democráticamente a su mandatario local para los próximos años.