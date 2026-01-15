Elecciones

Elecciones atípicas en Girón: el municipio santandereano se alista para elegir nuevo alcalde

La jornada electoral se llevará a cabo este domingo 18 de enero. Se instalarán 39 puestos de votación y se utilizarán dispositivos de autenticación biométrica para garantizar una mayor transparencia del proceso.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 10:11 p. m.
Este domingo 18 de enero el municipio de Girón, en Santander, vivirá una jornada electoral especial para elegir nuevo alcalde.
Este domingo 18 de enero el municipio de Girón, en Santander, vivirá una jornada electoral especial para elegir nuevo alcalde, pues la elección de Campo Elías Ramírez Padilla fue declarada nula. En total, 131.355 ciudadanos están habilitados para votar.

Esta elección atípica se realizará con base en el Decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por el gobernador de Santander. De acuerdo con la Registraduría Nacional se instalarán 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y 12 en los corregimientos. Serán 357 mesas de votación en las que podrán sufragar los electores.

Como medida adicional, nueve puestos de votación contarán con dispositivos de autenticación biométrica, una tecnología que permite validar la plena identidad de los votantes, garantizando mayor transparencia en el proceso.

Para garantizar el buen desarrollo de la jornada fueron designados 2.596 jurados de votación, de los cuales 2.142 son titulares y 454 remanentes. Todos están recibiendo la capacitación necesaria por parte de la Registraduría para desempeñar correctamente su función el día de las elecciones.

Política

¿Cortocircuito en el Gobierno? A siete meses de dejar el poder, afloran renuncias y peleas internas en la Casa de Nariño

Política

Colombia reacciona a encuesta de AtlasIntel para SEMANA que da a Abelardo de la Espriella ganador de las elecciones presidenciales: es tendencia

Elecciones

El 18,7 por ciento votaría en la Gran Consulta por Colombia y el 29,8 por ciento en la del Pacto Amplio, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Los ciudadanos de Girón pueden consultar su lugar de votación de manera sencilla. Solo deben ingresar a la página web www.registraduria.gov.co, hacer clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguir con ‘Alcalde Girón, Santander’ y finalmente presionar el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

Esta elección representa una nueva oportunidad para que los gironenses elijan democráticamente a su mandatario local para los próximos años.

