Equipos diversos para el liderazgo tecnológico

“El conocimiento y la experiencia permanecen mucho más, porque al tener un equipo diverso que está contento y feliz, nos aporta mucho para que ese conocimiento permanezca y podamos ser más productivos”.

Así resume Luz Stella Espitia, Country Leader de Enterprise Services Colombia S.A.S. (DXC), uno de los principales resultados de su iniciativa de contratación de profesionales de regiones como el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.