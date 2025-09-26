Suscribirse

Equipos diversos para el liderazgo tecnológico

Enterprise Services Colombia S.A.S. (DXC) ha convertido la contratación de talento regional en la punta de lanza para aumentar la creatividad y la productividad de la compañía.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 4:57 p. m.
Apoyar el talento regional ha tenido como retorno el crecimiento de los indicadores de creatividad, productividad y estabilidad laboral. | Foto: Semana

“El conocimiento y la experiencia permanecen mucho más, porque al tener un equipo diverso que está contento y feliz, nos aporta mucho para que ese conocimiento permanezca y podamos ser más productivos”.

Así resume Luz Stella Espitia, Country Leader de Enterprise Services Colombia S.A.S. (DXC), uno de los principales resultados de su iniciativa de contratación de profesionales de regiones como el Pacífico, la Orinoquía y la Amazonía.

Esta empresa, que presta servicios de soporte tecnológico en Colombia y otros países del mundo, ha encontrado en esta estrategia una manera para apoyar el talento regional con un retorno en el crecimiento de los indicadores de creatividad, productividad y estabilidad laboral.

