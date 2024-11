Como guajiro estoy feliz y orgulloso, su medalla de plata es mucho más que un triunfo personal incluso para ella, es un logro histórico también para La Guajira. Apenas me enteré, decidí llamar para felicitarla y preguntarle cómo había sido su experiencia; su voz de emoción me dejaron claro la felicidad que esa joven sentía; eufórica y emocionada me dijo: “Estoy súper feliz gober, es un logro muy grande, no sé cómo describir esto”.