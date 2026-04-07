Ibagué se consolida como la nueva ‘Casa del Tenis en Colombia’: será sede de la ‘Billie Jean King Cup’

La capital del departamento del Tolima será sede oficial de la Billie Jean Cup, la principal competición del tenis femenino por equipos organizada por la Federación Internacional de Tenis (FIT). El evento, que reunirá a 40 tenistas de ocho países, se llevará a cabo a partir del 8 de abril en el Complejo de Raquetas del Parque Deportivo.

Ibagué se suma a las ciudades de Colombia que han sido sedes de esta tradicional competencia, como Bogotá, Cúcuta y Medellín. Este hito es significativo para la consolidación de la “Capital Musical de Colombia”, que ha demostrado su evolución en la organización de eventos deportivos gracias a la excelente infraestructura con la que cuentan hoy.

Desde la FIT y la Federación Colombiana de Tenis se confirmó la competición del Grupo I Zona Americana, que reunirá a deportistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Venezuela y Colombia.

El sorteo se definió de la siguiente manera: en el grupo A participarán Brasil, Argentina, Chile y Perú; mientras que en el grupo B lo harán Colombia, México, Venezuela y Ecuador.

Es la primera vez que el Complejo de Raquetas del Parque Deportivo de Ibagué es la sede del tradicional evento que, en esta fase, convoca a las mejores tenistas de América Latina. Foto: Alcaldía de Ibagué-API

La primera en llegar fue la Selección Argentina, que aprovechó desde el 4 de abril para disfrutar de los excelentes escenarios con los que cuenta Ibagué para su preparación deportiva. El equipo es comandado por Paola Suárez, quien asume por primera vez la capitanía del grupo y buscará la clasificación continental con integrantes jóvenes, pero que se han destacado en competencia.

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El seleccionado colombiano llegó el 5 de abril, conformado por dos de las tenistas más destacadas del momento: Emilia Arango y la medallista panamericana Valentina Mediorreal. Aun así, la competencia también contará con la participación de las experimentadas Yuliana Lizarazo y Maria Paulina Pérez. Al principio se esperaba la participación de María Camila Osorio, pero una lesión en el bíceps izquierdo la dejó por fuera de la convocatoria.

La delegación colombiana fue recibida por la alcaldesa Johana Aranda, quien resaltó los valores deportivos del equipo y se mostró emocionada con que Ibagué fuera la sede de tan importante evento.

“Nos llena de emoción escuchar como desde las organizaciones deportivas nacionales e internacionales destacan lo que tenemos en la ciudad, no solo en escenarios, también en hoteles, movilidad, centros comerciales y calidad humana de los ciudadanos”, declaró.

El torneo se llevará a cabo desde el 8 hasta el 11 de abril bajo el formato de rounds y se jugarán dos partidos de sencillos y uno de dobles. Los dos primeros ascenderán a los Play-Offs del Grupo Mundial I, mientras que los dos últimos descenderán al Grupo II de la Zona Americana.

Se espera que el torneo tenga una masiva asistencia, ya que tendrá entrada libre para que todas las personas puedan disfrutar de la pasión por el tenis.