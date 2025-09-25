La revolución femenina que transforma el sector constructor

Cuando Angie Paola Cerquera Clavijo asumió como CEO y representante legal de Trazos y Construcciones, identificó una brecha. Aunque la empresa cumplía con estándares técnicos y productos de calidad, internamente los procesos administrativos seguían reproduciendo esquemas tradicionales de liderazgo masculino. Por eso, hace dos años, lidera un proyecto diseñado para transformar la estructura interna, focalizando la administración en mujeres con propósito, con el objetivo de fomentar su participación, decisión y visibilidad.

El programa se basa en tres ejes fundamentales: educación, innovación y visión estratégica. Las metodologías ágiles se convirtieron en herramientas para promover la autonomía, la toma de decisiones y el liderazgo colaborativo. Además, en alianza con la fundación STEM, se incorporó la formación técnica en inteligencia artificial, análisis de datos y uso de Power BI.

Los cambios no tardaron en reflejarse en cifras. En dos años, Trazos aumentó en un 30 por ciento la eficiencia de sus procesos administrativos. Los clientes también lo han notado: al ser atendidos por mujeres que lideran con orden y secuencia, la satisfacción ha subido. Actualmente, el 90 por ciento de las mujeres en la administración son empleadas bajo esta política de liderazgo femenino.

Mirando hacia el futuro, la meta a mediano plazo es elevar la empleabilidad femenina en la administración al 95 por ciento; y a largo plazo, se busca involucrar a mujeres también en las labores operativas de campo, diversificando los roles y ampliando las oportunidades.