Llamado del alcalde de Santa Marta al MinDefensa por criminalidad: “Podemos llevar el batallón, pero si no actuamos, no pasará nada”

En Santa Marta la seguridad es un asunto que no da espera. Durante el Consejo de Seguridad Extraordinario presidido por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, hizo un llamado enfático al Gobierno nacional para que faculte a la Fuerza Pública a “actuar de manera decidida en las situaciones de orden público” que hoy afectan la tranquilidad en Santa Marta.

En la reunión, realizada en la sede de la Primera División del Ejército, Pinedo Cuello recalcó que las Fuerzas Militares y la Policía tienen un deber legal y constitucional con el país y que en ciertas ocasiones no es “necesario esperar una autorización”, sino que deben actuar de manera inmediata.

“Podemos llevar este batallón a las zonas rojas del distrito de Santa Marta y del departamento del Magdalena, pero si no actuamos, señor ministro, no pasa nada. Tengo la obligación moral y como administrador de esta ciudad de decirlo”, afirmó Pineda Cuello.

Por esta razón, el alcalde le solicitó al ministro de Defensa la creación de un Cuerpo Especial de la Fuerza Pública para combatir a las organizaciones criminales que han sembrado zozobra entre la ciudadanía, con delitos como el microtráfico y la extorsión, desde hace mucho tiempo. Así mismo, el alcalde aclaró en su intervención su apoyo a las políticas del Gobierno nacional.

“Respaldamos la paz total y la intención del presidente Gustavo Petro de avanzar en ese camino. Vamos a seguir acompañando ese propósito, pero es fundamental que haya un compromiso real entre todas las partes. No puede hablarse de paz sin una voluntad explícita y verificable. Quienes han estado al margen de la Ley y hoy aspiran a acogerse a estos procesos, deben cumplir con los compromisos que adquieran”, reforzó el alcalde.

Orden público en el Parque Nacional Tayrona

Pinedo Cuello aprovechó el espacio con el ministro de Defensa y la Cúpula Militar para recordar la situación de orden público que se registró en el Parque Nacional Tayrona en febrero de 2026. El alcalde aseguró que en 2024, iniciando su administración, alertó al Gobierno sobre la problemática de inseguridad que vivía esta reserva natural y solicitó su apoyo para intervenir.

“Le reitero: puede existir la Estación de Carabineros y puede haber voluntad, pero si el Estado no actúa, vamos a seguir en lo mismo. Nuestros indígenas, tanto en el distrito de Santa Marta como en todo el Magdalena, están bajo amenaza”, sentenció.

Seguridad en Santa Marta

Finalmente, el alcalde Pinedo Cuello destacó avances importantes en la disminución de varios delitos de alto impacto en Santa Marta gracias a la labor que han venido realizando la Policía y el Ejército.

Entre los resultados sobresalen una disminución del 50 % en los casos de homicidios en comparación a las estadísticas de 2025. A su vez, los reportes resaltan una disminución en otros delitos como hurto a personas, comercios, motocicletas, y la disminución de secuestros.

Sin embargo, el mandatario distrital hizo un llamado al ministro de Defensa y a las agencias del Ministerio Público a “revisar la situación que se registra en Santa Marta en materia de extorsiones”, y manifestó su voluntad de trabajar con la Gobernación del Magdalena y el Gobierno para sacar adelante la política de Paz Total.

*Contenido elaborado con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta