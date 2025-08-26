Más de 150 mujeres han fortalecido sus negocios y se proyectan con visión de futuro

El emprendimiento femenino es hoy una fuerza transformadora para la economía y la sociedad. Sin embargo, muchas mujeres deben enfrentar solas el reto de sacar adelante sus ideas. Para responder a esa necesidad nació Mompreneur VIP, un programa de acompañamiento que ofrece una hoja de ruta especializada y personalizada para emprendedoras en Colombia y Latinoamérica.

Este modelo, desarrollado por Mompreneurs Colombia, acompaña durante un año a mujeres en cualquier etapa de su camino empresarial: desde CEO de compañías consolidadas hasta quienes apenas empiezan a idear un negocio. El proceso inicia con un diagnóstico que revisa su contexto actual, define metas alcanzables y construye un plan de acción que permite medir avances y visualizar logros.

“Emprender puede ser un camino muy solitario. Vimos la necesidad de acompañar a esas mujeres que estaban sacando adelante sus proyectos y que realmente requerían un respaldo para crecer”, explica María Paula Cárdenas, codirectora de la iniciativa.

El impacto ya es evidente: más de 150 mujeres han hecho parte de Mompreneur VIP y muchas de ellas han logrado un crecimiento acelerado en un año, mayor visibilidad en medios y la confianza necesaria para contar su historia y liderar con visión de futuro. “Cualquier mujer puede ser parte, no importa en qué etapa se encuentre. Lo que buscamos es esa proyección y determinación de querer sacar adelante un negocio y hacerlo crecer”, añade Cárdenas.

La filosofía del programa se centra en empoderar a las emprendedoras como verdaderas dueñas de su proceso. Las directoras solo proporcionan las herramientas necesarias para que el camino sea efectivo y los resultados tangibles. “Los negocios son de ellas, pero nosotras nos dedicamos a hacer que el proceso sea tan efectivo que realmente puedan propulsar su crecimiento”, explica.

Uno de los principales retos que enfrenta este ecosistema es seguir encontrando vitrinas y mercados para que los productos y servicios de las emprendedoras ganen visibilidad y se conecten con más consumidores. Por ello, la apuesta también está en acercar la metodología al mundo corporativo. “Queremos que las empresas integren este modelo en sus programas de apoyo a mujeres. Así podrán garantizar resultados sostenibles y que las participantes aprendan a crear negocios de manera sólida y duradera”, concluye Cárdenas.