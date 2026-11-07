“Necesitamos $10 billones para reconstruir Cali”: Alejandro Éder sobre el futuro de la ciudad

El terremoto del 10 de agosto dejó a Cali frente a una tarea que apenas comienza. Tras 11 días de búsqueda y rescate, empezó la etapa de devolverles un lugar donde vivir a quienes perdieron sus casas y recuperar los barrios afectados. Alejandro Eder, alcalde de la ciudad, calcula que el proceso tomará cuatro años y costará cerca de 10 billones de pesos.

Durante El Debate de SEMANA, el alcalde dijo que su prioridad es que las familias puedan rehacer su vida. Unas 700 perdieron su vivienda porque los edificios donde habitaban colapsaron o deben ser demolidos. “Hoy nuestro foco principal es resolver el problema de vivienda”, afirmó.

La Alcaldía entregó 15 apartamentos donados a personas con lesiones graves y trabaja para beneficiar a otras 400 familias, entre parientes de víctimas mortales y propietarios que perdieron sus hogares. Eder espera que las primeras reciban apartamentos a partir del 9 de noviembre.

El municipio aportará 50 millones de pesos por familia y, en los casos más extremos, el Fondo Milagro entregará cerca de 159 millones. La ciudad cuenta con unas 1.800 viviendas nuevas; los recursos nacionales, los seguros y los aportes de los propietarios ayudan a completar el pago. Cerca del 70 por ciento de los damnificados pertenecen a los estratos cuatro y cinco. “No los vamos a dejar solos”, prometió Eder, cuyo mensaje apunta a una clase media que también perdió su patrimonio y que no siempre encuentra respuesta en los programas de atención a desastres.

Ayuda nacional y respaldo privado

Eder destacó el trabajo con el Gobierno nacional: pidió 120 rescatistas y recibió 392, solicitó 1.000 soldados y llegaron 1.100. El Fondo Milagro ha apoyado a 155 familias vulnerables y parientes de víctimas. A esto se suman tres giros humanitarios de un millón de pesos; dos ya fueron desembolsados y el tercero estaba en trámite.

Pero reconstruir no significa únicamente conseguir apartamentos. La comuna 19, donde se concentra buena parte de los servicios médicos y comerciales, fue una de las zonas más golpeadas. En Cuarto de Legua, recordó Eder, un edificio tenía 48 apartamentos y 46 estaban habitados por mayores de 62 años. “Son personas que han trabajado toda la vida y que de la noche a la mañana perdieron todo”, dijo.

La Alcaldía había demolido 20 edificios y esperaba intervenir otros 60 antes de terminar el año. “No vamos a permitir que haya vacíos urbanos en Cali”, aseguró.

En esa tarea atribuyó un papel central al sector privado: la Fundación Gilinski, ProPacífico, Tecnoquímicas y el Grupo Ara. Hay 20 colegios identificados, pero las obras comenzaron en Nuevo Latir. Tecnoquímicas acompaña a 13 instituciones y la Fundación Gilinski aportará 20.000 millones de pesos para el Eustaquio Palacios. El Hospital Carlos Holmes Trujillo también recibirá apoyo. ProPacífico financió estudios para revisar cientos de torres en Altos de Santa Elena y Chiminangos. El alcalde destacó, además, el trabajo de la primera dama, Ana Lucía Pineda, junto a su esposa y gestora social de Cali, Taliana Vagas.

La emergencia marcó un cambio en la relación de la Alcaldía con el Gobierno nacional. Eder contrastó el respaldo que asegura haber recibido del presidente Abelardo de la Espriella con la administración de Gustavo Petro. Mencionó la Universidad de Oriente, cuyo lote estaba listo desde hacía año y medio, pero cuyo proyecto no avanzó y ahora espera materializarse en 2027. “No tengo la menor duda de que esta tragedia hubiera sido mucho mayor si Gustavo Petro hubiera sido presidente”, sostuvo.

Esa postura se refleja en su respaldo a la ley de sometimiento aprobada por el Congreso. Eder, quien dijo haber participado durante años en procesos de paz, considera que las organizaciones criminales buscan enriquecerse con el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el reclutamiento de menores, y no impulsar un proyecto político. “Lo único que van a entender es la fuerza del Estado”, afirmó. A su juicio, la ley puede ofrecer una salida judicial si está acompañada de una política de seguridad contundente.

La conversación llegó a las estrecheces fiscales que condicionan la reconstrucción. Eder respaldó la ley de financiamiento, aunque reconoció que aumentar impuestos no es deseable. Dijo que el país está sobreendeudado y que cualquier esfuerzo debe proteger a los hogares de menores ingresos y reducir el gasto. El presupuesto anual de Cali ronda los ocho billones de pesos. “Necesitamos para reconstruir a Cali 10 billones de pesos”, dijo. “Esa plata no aparece del cielo”, advirtió.

Recuperar el ritmo

La recuperación tampoco depende solo de los recursos públicos. Cali necesita visitantes y reactivar sus negocios. El terremoto obligó a cancelar el Petronio Álvarez y Agroexpo, pero se mantuvieron otros eventos. Eder confirmó la Feria de Cali, con Salsódromo, Festival de Melómanos y programación familiar.

También habrá borondos, jornadas en las que se peatonalizan sectores comerciales para que restaurantes y negocios ocupen las calles y así incentivar el comercio local.

Mientras atiende la emergencia, Eder busca sostener el programa de obras. Espera cerrar el año con 550 kilómetros de vías recuperadas y llegar a 800 antes de terminar el mandato. Proyecta completar 20 colegios y avanza en cuatro hospitales, entre ellos una clínica pública de cáncer de mama.

En el centro destaca la recuperación del barrio Obrero, donde asegura que se han instalado 28 negocios en seis meses, y las intervenciones en Ciudad Paraíso. En enero espera iniciar la renovación de la plaza de Caicedo.

Detrás de los balances, el alcalde volvió a las imágenes del rescate de Diana, atrapada en Torres del Limonar. Los bomberos de Cali, Yumbo y Jamundí trabajaron durante horas y fue necesario pedir apoyo especializado a Bogotá. “Lo más duro era llegar todos los días al puesto de mando, sin dormir, y preguntar dónde teníamos señales de vida”, recordó.

También evocó a los vecinos, jóvenes y adultos mayores que ayudaron a remover escombros y llevar agua a los rescatistas. Para Eder, esa solidaridad mostró una ciudad capaz de dejar a un lado sus divisiones.

Cuando termine su mandato, el 31 de diciembre de 2027, quiere descansar y jugar con sus hijos, pero no alejarse de la vida pública. “Yo voy a servir a Colombia hasta el día de mi muerte”, afirmó.