“No puedo dedicarme a construir”: alcalde de Montería anunció que priorizará inversión en el campo y programas sociales

Hugo Kerguelén no creció soñando con ser el alcalde de Montería. Su cercanía con el gobierno de la ciudad es reciente. Fue secretario de Planeación de su antecesor, Carlos Ordosgoitia. Así conoció de cerca las necesidades de la gente. Visitó familias que llevaban 40 años sin servicio de agua.

HUGO KERGUELÉN (H. K.): Cuando llegué a la Secretaría de Planeación empezamos a trabajar en un proyecto que estaba estancado: un acueducto de un corregimiento de la zona rural que se llama San Andresito. Había sido adjudicado desde 2015, y era 2020 y nada. Logramos que por fin saliera el agua a mediados de 2021. El día que eso ocurrió, estábamos allá. Todo el mundo estaba feliz. Era la alegría del Carnaval de Barranquilla. Una emoción indescriptible. Eso me impactó. Fue la primera vez que me di cuenta de la importancia de los proyectos que desarrollaba detrás del escritorio, que fue mi lugar durante años. Ese día supe que quería seguir generando bienestar en el país.

H. K.: Las administraciones anteriores a Ordosgoitia se enfocaron en lo urbano, mientras que él comenzó a mirar la zona rural, y cuando llegué a la Secretaría de Planeación me di cuenta de que allí la inversión era muy poca. Un pesito, de diez, se destinaba a la zona rural, cuando Montería es rural por vocación. De hecho, el 98 % es rural y allí vive el 22 % de la población.

H. K.: Tenemos 1.600 kilómetros de vías, de las cuales solo 80 están pavimentadas, lo que hace bastante compleja y demandante la comunicación entre los corregimientos y las veredas. Pavimentar cada kilómetro de vías cuesta 3.000 millones de pesos. Cuando llueve, el pequeño productor termina rematándoles los productos a los intermediarios para no perderlo todo. Adicionalmente, la cobertura del acueducto es del 40 %, es decir, la gente sufre por el agua. Por eso, atender la zona rural es algo que quiero mantener, sin descuidar, claro, la zona urbana.

H. K.: Montería hoy debe dirigir los esfuerzos de acuerdo con otras necesidades. No puedo dedicarme a construir parques, vías, cualquier tipo de infraestructura, y desatender los programas sociales, que demandan recursos.

H. K.: Comercio y servicios, pero eso es un contrasentido, porque nuestra vocación es rural, con tierras fértiles. Este es el resultado del histórico olvido en que se ha dejado al campo. Por eso, los jóvenes terminan migrando al área urbana en busca de oportunidades, no las encuentran y se dedican al trabajo informal, principalmente al mototaxismo.

H. K.: En principio, lo urgente. El Plan de Desarrollo Territorial nos ha llevado a visitar cada jueves un barrio y todos los sábados una vereda diferente, para escuchar a la gente. Ya hemos recibido más de 1.000 propuestas en encuentros a los que han asistido más de 3.000 personas. También nos hemos reunido con concejales y juntas de acción comunal y de administradores locales. Si bien el tiempo y los recursos no nos van a dar para todo, gerenciar es priorizar necesidades y ahí es donde no me quiero equivocar. Tenemos claro que urgen vías, aguas y hasta productos de letrinas. Hay poblaciones que en su vida han visto un carrotanque, a diferencia de la zona urbana, donde la cobertura de acueducto es del ciento por ciento, y del alcantarillado en un 97 %.