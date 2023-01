Redes sociales, ¿a qué se debe su popularidad entre los reclutadores de nuevos talentos?

Las redes sociales se convirtieron en una herramienta esencial para los procesos de reclutamiento de las compañías. De acuerdo con la bolsa digital de empleo Betterteam, 94 por ciento de los reclutadores profesionales se conectan en redes sociales y las utilizan para publicar trabajos. Este mismo estudio arrojó que 59 por ciento de los empleados dice que la presencia en las redes sociales les permitió elegir su lugar de trabajo actual.

En Colombia, muchas empresas han digitalizado los procesos de selección con resultados positivos. En el caso de Alquería, por ejemplo, el contacto con aspirantes a las diferentes vacantes es 99 por ciento virtual. Ricardo González, director de Talento Humano, aseguró que este cambio ha sido beneficioso. “Desde nuestra experiencia es más efectivo reclutar a través de estos medios. Las plataformas especializadas cuentan con una tecnología que nos ayuda a afinar mucho más el proceso y permite que la compañía pueda identificar el talento necesario de manera proactiva”.

Otro caso similar es el de Diageo. “El 35 por ciento de nuestra gente es talento joven entre los 18 y 28 años, y a muchos de ellos los hemos contactado a través de LinkedIn. Por lo que recomendamos que sin importar la edad se mantengan activos en este tipo de redes”, señaló Natalia Stevanato, HR Head for Colombia Diageo. Un sondeo reciente de CareerArc, la firma consultora especializada en servicios de reclutamiento social, reveló que los tres sitios principales a los que acuden los empleados para revisar la marca y la reputación del empleador son Facebook (50 por ciento), sitios de revisión como Glassdoor (45 por ciento) y LinkedIn (44 por ciento).

“En Alquería implementamos de forma estratégica redes sociales como LinkedIn y elempleo.com. Hacemos uso de estas plataformas no solo para aquellos candidatos que están buscando empleo de manera activa, sino para hacerle seguimiento al talento externo que pueda ser atractivo para nuestra organización”, detalló González.

A pesar de estas ventajas, los métodos tradicionales de reclutamiento no han desaparecido. Stevanato reflexionó al respecto: “No estar en redes sociales tampoco es totalmente excluyente o determinante al momento de tomar una decisión. Hay muy buenos profesionales, que, por decisión propia, no están en ellas, pero son ampliamente conocidos por su expertise y red de contactos en el área en la que se desenvuelven”.