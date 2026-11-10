Santander reúne a las Primeras Damas y gestoras sociales departamentales para construir una nueva ruta de trabajo social

Hay preguntas que uno se hace cuando asume una responsabilidad nueva. En mi caso, una de ellas fue: ¿cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo y cómo sabemos si estamos llegando a donde realmente nos necesitan?

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El trabajo de una Primera Dama es una experiencia que se construye sobre la marcha. Llegamos con sueños, ideas y muchas ganas de servir, pero cada territorio tiene sus propias realidades y no siempre existe una ruta clara que nos indique por dónde comenzar, cómo medir los avances o qué herramientas pueden ayudarnos a fortalecer nuestra labor.

Aprendemos escuchando, caminando las comunidades, conversando con las personas y, muchas veces, encontrando respuestas mientras buscamos soluciones.

Por eso, la Primera Cumbre Nacional de Gestión Social en Santander, que realizaremos en noviembre, tiene para mí un significado especial. No se trata de reunirnos para decirnos cómo debemos trabajar. Se trata de sentarnos a compartir experiencias en campo, todo lo que hemos aprendido y reconocer que, aunque nuestras vivencias son distintas, tenemos mucho que enseñarnos entre nosotras.

Recuerdo con cariño aquella primera reunión de Primeras Damas departamentales organizada por la Federación Nacional de Departamentos. Cada una compartió sus sueños, las metas que quería cumplir durante estos cuatro años y las comunidades con las que sentía una conexión especial. Hablamos de la niñez, las mujeres, las familias rurales, las personas mayores y tantas otras poblaciones que nos inspiran a trabajar.

Hoy, cuando nos acercamos al cierre de este periodo de gobierno, volver a encontrarnos tiene un valor enorme. Ya no hablamos solamente de lo que soñábamos hacer al comienzo. También podemos hablar de lo que hemos vivido, de las puertas que hemos logrado abrir, de los retos que siguen pendientes y de las lecciones que nos han dejado las comunidades. Estoy segura que muchas hemos cambiado nuestras prioridades al conocer de cerca las necesidades de las personas y entender que servir exige escuchar.

Victoria Eugenia Casallas Lozano, primera dama de Santander. Foto: Suministrada a SEMANA

En Santander hemos aprendido que las buenas intenciones necesitan aliados para convertirse en oportunidades reales. La acción unificada, el voluntariado y la responsabilidad social empresarial nos han demostrado que, cuando sumamos capacidades con organizaciones, empresas e instituciones, podemos ampliar nuestro alcance y llegar a comunidades que necesitan que trabajemos juntos.

También hemos comprendido que el bienestar de una comunidad no depende de una sola respuesta. La seguridad multidimensional nos invita a mirar de manera integral las condiciones que influyen en la vida de las personas: sus oportunidades, sus entornos, el acceso a servicios y la capacidad de construir comunidades más fuertes. Esa mirada requiere coordinación, compromiso y una escucha permanente de las realidades de cada territorio.

Durante la Cumbre trabajaremos en siete ejes temáticos y compartiremos experiencias para construir colectivamente la Ruta a la Victoria de la Gestión Social Territorial. Queremos que esta guía reúna buenas prácticas, orientaciones y herramientas útiles para nuestro trabajo. Que nos ayude a organizar prioridades, reconocer aprendizajes y proyectar iniciativas con mayor claridad, sin desconocer que cada departamento tiene sus particularidades.

Mi expectativa es que salgamos de este encuentro con algo más que fotografías y recuerdos. Quiero que nos llevemos ideas que podamos poner en práctica, nuevas alianzas y la confianza de saber que no estamos solas en este camino. Que podamos hablar tanto de los logros como de las dificultades, porque compartir lo que no ha funcionado también puede ayudar a otra persona a encontrar una solución.

Y, por supuesto, quiero que quienes nos visiten disfruten Santander, su cultura, paisajes y la calidez de su gente. Espero que esta experiencia nos permita encontrarnos también desde la amistad y descubrir que el intercambio entre territorios puede ir mucho más allá de una agenda de trabajo.

Al final, creo que eso es lo más valioso de esta Cumbre: entender que servir también significa aprender, preguntar, escuchar y construir con otros. No necesitamos tener todas las respuestas; necesitamos la disposición de buscarlas juntas y de convertir lo aprendido en mejores oportunidades para nuestras comunidades.

Santander las recibe con los brazos abiertos. Que esta sea una oportunidad para conectar experiencias, fortalecer alianzas y dejar una ruta construida entre todas, con los pies puestos en nuestros territorios y el corazón en las personas a las que nos debemos.