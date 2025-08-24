Un modelo que abre camino a jóvenes desarrolladores en Colombia

El mercado digital en Colombia vive un crecimiento acelerado y con él surge la necesidad de contar con talento especializado que impulse el desarrollo tecnológico. En este escenario, Moxie SAS ha diseñado un modelo que combina formación, inclusión laboral y proyección internacional para jóvenes universitarios con recursos limitados.

La iniciativa consiste en vincular a estudiantes de ingeniería antes de terminar su carrera, ofreciéndoles contratos con todas las garantías legales y la posibilidad de adquirir experiencia práctica en proyectos de gran escala. “Lo que estamos haciendo es dándole trabajo temprano a muchachos que no tienen tanta capacidad económica, de forma que puedan generar ingresos mientras terminan su universidad”, explica Ana Cristina Vélez, fundadora de la compañía.

En menos de dos años, más de diez jóvenes han hecho parte del programa, muchos de ellos dando un salto hacia oportunidades en empresas internacionales, especialmente en el creciente mercado de desarrolladores de Shopify. “Ellos están totalmente vinculados a Moxie y les estamos dando la oportunidad de trabajar antes de graduarse. Incluso, ya hay jóvenes que se han ido a compañías en Chile y otros países, porque hay una gran demanda de este talento”, añade Vélez.

El impacto del modelo va más allá del beneficio individual: contribuye al fortalecimiento del ecosistema digital y al acceso equitativo a la tecnología. Para Vélez, se trata de unir propósito social y visión empresarial: “Siempre he tenido un sentido social muy desarrollado, pero quería hacerlo desde mi hacer. Moxie me ha permitido contribuir porque Shopify busca democratizar el comercio y la tecnología, y eso ha sido un motor de desarrollo en Colombia y en el mundo”.

Desde hace ocho años, cuando la plataforma Shopify apenas era conocida en el país, Moxie ha liderado procesos de evangelización, formación gratuita y alianzas con actores clave como pasarelas de pago y empresas de logística. Ese esfuerzo ha posicionado a Colombia como uno de los mercados de mayor crecimiento en la región, con más de 30.000 tiendas activas en la plataforma y un incremento del 40 % en el último año.

La empresa se ha consolidado como Shopify Plus Partner, la única agencia en Colombia con esta certificación, lo que le permite trabajar de la mano con la casa matriz en Canadá. Actualmente, Moxie es el aliado que más clientes corporativos aporta a Shopify en América Latina, superando a mercados de mayor tamaño como Brasil y México.

Más allá de los logros empresariales, la fundadora subraya la visión social que guía a su equipo: “Hemos sido un jugador muy relevante para el desarrollo del ecosistema digital en Colombia, y tratamos de hacerlo sin buscar retribución económica directa, sino apostándole al desarrollo social y económico del país”.