Elecciones en Colombia: así se preparan quienes hacen posible una jornada electoral

Una jornada electoral no empieza cuando llega el primer elector. Horas antes de que abran las mesas ya hay ciudadanos verificando dónde votar, jurados organizando el material electoral y testigos preparándose para vigilar que todo se haga correctamente.

SEMANA llegó hasta Concepción, en Santander, para conocer lo que ocurre antes, durante y después de la jornada electoral, desde la instalación de las mesas hasta el conteo de los votos: qué hace un jurado, cómo actúa un testigo electoral y qué necesita saber un ciudadano antes de llegar a su puesto de votación.

Más allá de la tarjeta, la elección depende de cientos de ciudadanos que asumen responsabilidades durante un día completo para garantizar que las votaciones se desarrollen con normalidad. Este es el lado de las elecciones que casi nunca se ve, pero que sostiene toda la jornada democrática.