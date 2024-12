En 2018, durante un debate presidencial a Sergio Fajardo le preguntaron por el páramo más grande del mundo. Él respondió: “En este momento sinceramente no me acuerdo, pero estamos en la época digital, coja el celular, pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google. Así yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con ese dato porque yo no voy para un concurso sino a liderar el país”.