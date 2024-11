CONFIDENCIA

México no cancelará vuelos a Reino Unido pese a nueva cepa de covid

El subsecretario de Salud de México, Hugo López Gatell, anunció este martes que el Gobierno de su país se alineará con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no bloqueará los vuelos internacionales a Reino Unido. “Cerrar vuelos provenientes del Reino Unido no tendría una contribución específica para disminuir el riesgo de contagio. Los virus no pueden ser contenidos por barreras físicas o el cierre de puertos aéreos y marítimos, no hay evidencia que sustente esta afirmación”, señaló el subsecretario. Anadolu.