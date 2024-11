Minuto a minuto: Día sin IVA

550 comparendos impuestos en el día sin IVA: Policía Nacional

En Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga desde el inicio de la jornada se necesitó la presencia de la Policía en algunos establecimientos. No obstante, el general Oscar Atehortúa señaló que se emitieron 550 comparendos por no cumplir el distanciamiento social, hacer aglomeraciones o no llevar el tapabocas. Pese a esto el director señaló que la jornada "trascurre con normalidad".

Hasta el momento, lo más comprado han sido electrodomésticos, según el general Atehortúa.