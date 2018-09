341 quejas o denuncias 

11:39 am

|

La senadora del Partido VerdeClaudia López, asistió con Angélica Lozano a votar en la mañana del domingo. “Hoy no es un día para ver pasar la historia por delante. Es un día para hacer historia. Podemos escoger el primer gobierno del cambio, el primer gobierno feminista. No se queden en la casa. Entre futbol y futbol salgan a votar”, le dijo a sus electores. “El más humilde o el más poderoso tiene una x en el tarjetón con el que puede jubilar a la clase política”, agregó. La antigua fórmula presidencial de Sergio Fajardo se sumó la semana pasada a la campaña de Gustavo Petro. En un acto, el candidato de la Colombia Humana firmó sobre mármol 12 promesas, entre ellas no expropiar y no convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Su decisión se apartó de la del ex alcalde de Medellín que finalmente se fue con el blanco.