Mueren cuatro pasajeros del crucero Zaandam y la compañía no explica el porqué

El anuncio, que se hizo a través de Facebook, puso los ojos en el crucero Zaandam, que desde hace días está anclado cerca de la costa de Panamá y que no ha recibido el permiso de desembarcar debido a la crisis por el coronavirus.

Aunque se conoce que los fallecidos en el crucero son adultos mayores, la compañía Holland America Line no hizo precisión sobre la causa de muerte de estos pasajeros que, se sospecha, pudieron haber contraído covid-19, puesto que a bordo del barco hay dos pasajeros que dieron positivo.

El Zaandam zarpó de Buenos Aires el 7 de marzo. Intentaba llegar a Fort Lauderdale (Florida) después de que le fuera negado el permiso para atracar en su destino original de San Antonio (Chile) hace una semana. La línea de cruceros indicó que nadie ha descendido del barco desde el 14 de marzo en Punta Arenas, Chile.

El 22 de marzo, cuando varios pasajeros comenzaron a reportar síntomas parecidos a los de la gripe, el barco instituyó medidas de contención, incluyendo decirle a todo el mundo que se quedara en sus camarotes, señaló la línea. El jueves, todos los pasajeros y la tripulación recibieron mascarillas y se les instruyó cómo usarlas.

Neil Bedford dijo que sus padres, Kim y Chris Bedford, de Bradford (Inglaterra), partieron el 4 de marzo en un vuelo hacia Argentina y abordaron el navío el 7 del mismo mes.

“Estaban pasándola bien”, le dijo a The Associated Press en un mensaje en Twitter. Pero el día 15 se anunció que el crucero había concluido y que varios países no los quisieron recibir. “Les llevan los alimentos a sus habitaciones tres veces al día”, señaló. “El capitán hace anuncios una vez al día, pero todo el mundo parece estar frustrándose, ya que constantemente son malas noticias”.

*Con información de la AP