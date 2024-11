El número de víctimas mortales causadas por este nuevo coronavirus ya es superior al del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS, por su sigla en inglés), que dejó un saldo de unos 650 muertos en China continental y Hong Kong entre 2002 y 2003. En el resto del mundo, se han confirmado más de 300 casos de contagio en unos 30 países y territorios, dos de ellos mortales en Hong Kong y Filipinas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, conversó telefónicamente con su homólogo chino, Xi Jinping, al que felicitó por un "trabajo muy profesional". "Están trabajando muy duro y creo que están haciendo un trabajo muy profesional", dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca.

Xi le aseguró a Trump que China era "totalmente capaz" de derrotar a esta nueva epidemia, y pidió a Washington, que niega la entrada a su territorio a los extranjeros que pasan por China, a que reaccione "de forma razonable", según medios chinos. Estados Unidos "está preparado para gastar hasta 100 millones de dólares de los fondos existentes para ayudar a China y otros países afectados", declaró el secretario de Estado, Mike Pompeo.

Alerta sanitaria en Chile

Cientos de turistas a bordo de tres cruceros están bloqueados en Asia por la aparición del virus. En uno de ellos, atracado en Yokohama (suroeste de Tokio), un argentino dio positivo en un test, primer caso confirmado de un latinoamericano diagnosticado con el nuevo coronavirus.

Chile decretó alerta sanitaria en todo el país, aunque por ahora la infección no ha aparecido en la región latinoamericana.

Mientras que la hipótesis de que el virus provendría de un murciélago parecía confirmarse, científicos chinos anunciaron este viernes que el pangolín podría ser el "huésped intermedio" que transmitió el agente infeccioso a los humanos. Un alto funcionario provincial reconoció el jueves que el personal médico no daba abasto y carecía de equipos para protegerse del virus.

Cruceros bloqueados

Una falta de material que podría tener un alcance global, advirtió este viernes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.El mundo enfrenta "una escasez crónica de equipos de protección personal" contra el virus, avisó.

Muchos países han aumentado las restricciones a la entrada de personas procedentes de China y desaconsejan viajar al país. Otros siguen evacuando a sus ciudadanos de Wuhan, como Canadá, que este viernes recibió a un avión con casi 180 ciudadanos repatriados. Miles de viajeros y tripulantes están confinados en dos cruceros en Asia.

En Japón, el "Diamond Princess" sigue en cuarentena después de la confirmación de 61 casos a bordo, entre ellas un pasajero argentino, según el ministerio de salud japonés. Unas 3.700 personas están enclaustradas en sus camarotes. En Hong Kong, unas 3.600 personas corren la misma suerte en el "World Dream", después de que tres personas que fueron pasajeros del barco dieran positivo.

Según un comunicado de las autoridades japonesas, otro crucero, el "Westerdam", se dirige a Japón con al menos un caso confirmado a bordo.

La parálisis se prolonga

La economía china podría verse afectada por mucho tiempo, debido a que en numerosas provincias la mayoría de las empresas y fábricas no reanudarán sus actividades antes del 10 de febrero, en el mejor de los casos.

El gigante automotor japonés Toyota anunció este viernes un nuevo aplazamiento de una semana, hasta el 16 de febrero incluido, de la reanudación de la producción en sus fábricas en China.

Pánico en Hong Kong

Estanterías de supermercados vacías y carteles de “agotado”. Las compras de pánico generalizadas de productos básicos como rollos de papel higiénico y arroz se han desatado en Hong Kong, un efecto colateral del brote de coronavirus en China continental.

Pese a que el gobierno ha asegurado que no hay necesidad de entrar en pánico, los consumidores de Hong Kong temen que las medidas de las autoridades de la ciudad para combatir la propagación del virus puedan causar una escasez de productos. Los clientes que hicieron una fila el viernes en una farmacia en el centro de Hong Kong para comprar papel higiénico dijeron sentirse forzados a abastecerse.

“Tengo amigos que no pudieron conseguirlo, así que les estoy ayudando a comprarlo”, afirmó una de las clientes, una contadora que sólo proporcionó su apellido, Yeung. "Pero no sé por qué se rumora que no hay papel, así que todos están preocupados”.

Las filas afuera de las tiendas y el fenómeno de vaciar estantes se registran pese a que el gobierno insiste en que sus medidas para controlar el virus no afectarán el cargamento proveniente de China continental, del otro lado de la frontera, y que abastece gran parte de los productos perecederos de Hong Kong y otros productos básicos.