Mujer de 56 años en condición de discapacidad presuntamente fue golpeada por el administrador de su conjunto residencial en Bogotá

La señora Martha García, residente del conjunto residencial Santa María de los Ángeles ubicado en el barrio Villa Alsacia de la localidad de Kennedy, denunció ante la URI de esa localidad el 29 de mayo, que el administrador del complejo de su apartamento, Néstor Fabián Segura Guerrero, la golpeó con una puerta, causando varios hematomas en su pierna derecha, después de haber ido a la oficina de administración para poner un requerimiento.

La mujer de 56 años, quien es viuda y se encuentra en condición de discapacidad a causa de un tumor en la vena yugular, lo que le ha afectado el equilibrio, por lo que debe andar con bastón, indicó que la discusión se generó a causa de un reclamo administrativo que ella hizo en la oficina del agresor.

En dialogo con SEMANA, la mujer indicó que “hacia la 1:30 de la tarde del 28 de mayo me acerqué a la administración del edificio para interponer una queja de la secretaria del administrador. Luego de un momento, el señor Segura Guerreo empezó a gritar como loco y me decía que me fuera” y agregó que después de un momento el administrador levantó la mano para pegarle: “él levantó la mano para darme en la cara y la secretaria le gritó duro que no me pegara, entonces tiró la puerta, que es de aluminio y con ella me golpeó en la pierna derecha, lo que me ocasionó muchos hematomas”.

El presunto agresor es un ex militar retirado que lleva aproximadamente un año como administrador del conjunto residencial Santa María de los Ángeles. “Nunca me imaginé ser golpeada por un hombre, y menos por el administrador del conjunto, que se supone que debe proteger y velar por los derechos de los residentes” dijo Martha García, y agregó: “Lo que más me impactó fue lo que encontré de este hombre en medios de comunicación, él violó y casi mata a golpes su ex pareja hace tres años. No puedo creer que alguien así esté trabajando en el lugar donde vivo”, añadió la víctima quien fue remitida por Medicina Legal a revisión psicológica por la agudización de la sintomatología psiquiátrica que generó la disputa.

La mujer de la que Martha García habla es Yamile Arango, periodista y expareja sentimental de Segura Guerreo, quien según la publicación de ‘Un nuevo día’ fue golpeada por el exmiliar.