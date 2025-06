“Adaptarse al cambio nos permite crecer y evolucionar”: Johanna Ballesteros

“A lo largo de mi trayectoria, he sido la primera en muchas cosas. Como decimos en Ecuador, me ha tocado ‘picar piedra’ para construir las bases y un legado esperanzador, derrumbando estereotipos de género y diferencias culturales que fortalecieron mi carácter y me permitieron abrir caminos y empoderar a otras mujeres en el sector”, dice esta ecuatoriana, administradora de Empresas de la Universidad del Pacífico, con un MBA en Marketing y Dirección General de la Universidad de Cataluña.