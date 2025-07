Ana Catalina Garnica, la ajedrecista que lleva la ortopedia al siguiente nivel

Garnica nunca se ha puesto límites ni permitido que otros lo hagan. “Si otros pueden, tú también, me repetía mi mamá”, recuerda. Por eso, a los 23 años se presentó a una convocatoria para ser gerente comercial de la farmacéutica La Santé en Bogotá, Meta y Boyacá. Los requisitos eran tener mínimo 30 años, incluidos 5 de experiencia, y un vehículo. No cumplía ninguno. “Dije que entendía que el cargo implicaba una alta responsabilidad, pero que yo era mamá y ya tenía dos especializaciones”. Le fue tan bien en las pruebas que le dieron el cargo. Al comienzo no fue fácil. No conocía bien los temas corporativos, dudaban de ella por ser tan joven y no sabía maquillarse ni usar tacones. “Empecé a observar y, a partir del sentido común y la determinación, lo saqué adelante”, cuenta. Se destacó como la mejor gerente regional y se posicionó en el mundo de la salud.