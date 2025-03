Autoevaluación de valentía, a los 53 años

Ingresé al Círculo de Mujeres Semana Dinero en calidad de empresaria. Para darnos la bienvenida a la primera sesión del año, Sandra Suárez, quien preside esta comunidad, nos dirigió unas palabras que retaron una creencia en mí que es muy común en las mujeres. “La influencia se consigue con relevancia, y la relevancia se consigue con proyección y visibilidad”, dijo.

Esta frase me hizo caer en cuenta de que la razón por la cual me postulé al Círculo es porque he tenido la valentía de retar mi creencia, muy enraizada por cierto, de que la relevancia la tiene una persona experta en algo y que la visibilidad es una consecuencia de su trabajo y trayectoria. Es decir, si eres lo suficientemente experta te harás visible por naturaleza.

Esto me puso a pensar en las veces en que he retado supuestos y tenido la valentía de dejar atrás comodidades, trabajos, visiones de mundo o situaciones siguiendo simplemente mi intuición. Reconozco que algunas veces ha salido bien y otras no. Y mientras pensaba en las veces en que fui valiente, lo acompañaba de una reflexión sobre para qué lo hice.

Desde muy jovencita, e inspirada por mi madre, me encantó ser independiente. Sin ninguna necesidad, empecé a trabajar desde los 20 años. Mientras estudiaba en la Universidad de Los Andes, trabajé todas las tardes entre semana y los sábados hasta mediodía como administradora de una oficina (sucursal) de una compañía de financiamiento comercial (es decir, al llamado sector financiero de los años 90).

Ya mayor, a los 43 años, después de trabajar durante 10 años en una multinacional, habiendo recogido toda suerte de éxitos y reconocimientos, decidí renunciar por mi propia voluntad por no sentir alineada la estrategia de la empresa con mi propósito personal. Me fui a la calle para saber qué estaba dispuesto a pagar el mercado por mí. Me sorprendí con una demanda inesperada por mis servicios como consultora en relacionamiento estratégico.

Fuente de inspiración infinita

Estando como consultora, volví a emplearme como directora ejecutiva de la Fundación Origen Red de Liderazgo por una conexión llevada casi al enamoramiento con su causa: identificar, fortalecer, conectar y visibilizar a los líderes que están logrando las transformaciones que Colombia necesita. Cada colombiano y colombiana que conocí fue una fuente de inspiración infinita para seguir creyendo y apostando por este país.

Una vez cumplida mi misión en Origen, llegó la pandemia. Me dieron el regalo más valioso que nunca antes había tenido: ¡Tiempo! Disfrutándolo, me conecté con mi versión adolescente. Tuve la valentía de emprender con mi amiga del alma. Montamos un negocio en el sector de belleza. Después de tres años, tres sedes y ni una sola ganancia tuvimos la valentía de cerrar.

Ya montada en mi versión emprendedora, tuvimos la valentía, con mi esposo, de llevar al siguiente nivel la empresa que él fundó hace 13 años y de la cual soy socia.

Cuando Sandra Suárez invitó a las mujeres del Círculo a ponernos la botas de la relevancia, proyección, visibilidad e influencia, lo primero que se me vino a la mente fue la responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad de seguir trabajando para cumplir con los propósitos empresariales familiares; y por el otro, por compartir aquello que llamamos propósito, que yo entiendo como los aprendizajes incrustados en el alma derivados de sucesivos actos de valentía sustentados tan solo en la intuición.

¿Para qué hacerme visible? ¿Dónde puede ser relevante esa visibilidad?

Quiero hacerme visible para entregar el regalo que traje al mundo. He trabajado mucho identificando cuál es ese propósito. Aunque lo sigo validando y afinando, parece que mi regalo al mundo es el cuidado. Me he pasado la vida cuidando marcas, relaciones, personas y no descanso hasta sacarles brillo. Quiero hacer visible la importancia estratégica del cuidado, y con este conjunto de mujeres valientes con el que comparto el Círculo de Mujeres Semana-Dinero podemos empezar por compartir la relevancia del cuidado en nuestro país.