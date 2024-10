Mujeres

Bridging Talents & Opportunities: un foro para jóvenes talentos en MIT

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) acogerá el Foro Bridging Talents & Opportunities, un evento gratuito para estudiantes interesados en STEAM. Con la participación de líderes como Nadia Sánchez de la Fundación She IS, el foro conectará a jóvenes con expertos en ciencia, tecnología y más.