De los limones a la limonada: Cómo manejar los momentos difíciles del liderazgo

Hace poco viví tres semanas particularmente difíciles. Las conté, sí. Durante ese tiempo, me preguntaba constantemente: ¿Por qué está pasando esto si he dado todo de mí? ¿Por qué siento que los resultados no reflejan mi esfuerzo? La realidad es que, en el liderazgo, esos días malos llegan para recordarnos que no siempre estamos en control. Y quizás, para algunos líderes, la sensación de control puede convertirse en una zona de confort disfrazada.