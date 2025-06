Diseñada para emprender: La ventaja oculta de ser mujer

Desde lo más profundo de nuestro diseño, las mujeres llevamos habilidades que no solo nos permiten emprender, sino hacerlo con propósito, resiliencia y visión de largo plazo. No es casualidad que la intuición nos ayude a tomar decisiones estratégicas en tiempos de incertidumbre. No es coincidencia que nuestra capacidad de adaptación nos permita superar crisis y reinventarnos. Tampoco es un accidente que nuestra inteligencia emocional y liderazgo colaborativo sean la base para crear negocios rentables y sostenibles en comunidad.