El síndrome del ‘yo lo hago mejor’: ¿líder o cuello de botella?

A lo largo de mi carrera, he identificado una de las enfermedades silenciosas que afectan a muchos líderes actuales: el micromanagement disfrazado de perfeccionismo. Como líder, he aprendido que el antídoto más efectivo para esto es la transición del control a la confianza, empoderando a los colaboradores. Esto no solo mejora las relaciones laborales, sino que incrementa la motivación, productividad y eficiencia en los negocios.