Educación digital
Es posible monetizar el conocimiento mientras se duerme
Desde hace más de 20 años el caleño Mauricio Duque se dedica a la creación y comercialización de productos por internet. El fundador de Universidad.Online asegura que, quien tiene un conocimiento, lo puede monetizar en el universo digital mientras duerme.
El mundo digital brinda la posibilidad de que cualquier persona con conocimiento en un área específica lo comparta con otros, contribuyendo a su aprendizaje y desarrollo personal. Hoy, basta un clic para acceder a un universo de contenidos, donde el consumidor o estudiante puede aprender a su propio ritmo, en un proceso “asincrónico e inductivo”, como lo describe Mauricio Duque.
Este caleño, formado en Administración de Negocios en la Universidad de San Buenaventura en Cali, con especializaciones en eCommerce de la Universidad de Los Andes y en Telecomunicaciones, es un experto en creación de contenido y ventas en el ecosistema digital, especialmente en Hotmart, a través de su plataforma Universidad.Online. Sobre este tema conversó con las afiliadas al Círculo de Mujeres Semana-Dinero, durante uno de los encuentros mensuales de esta comunidad.
Las primeras tres claves que entrega Duque para quien quiera crear infoproductos en el entorno digital son formar:
- Comunidad
- Marca personal
- Autoridad
“No se necesita tener un gran número de seguidores ni ser influencer”, y agrega que actualmente se está viviendo una revolución educativa a través del universo en línea, un momento propicio para crear infoproductos, monetizarlos y vivir de estos ingresos.
Duque asegura que existen tres temáticas que indefectiblemente deben estar ligadas a esa creación de contenidos: salud, dinero y amor. Los infoproductos deben estar asociados a solucionar las problemáticas latentes de las personas en estas áreas. Desde ahí se parte para empezar a monetizar el conocimiento.
“Actualmente hay 6 generaciones hiperconectadas: alfa, centennial, millennial, xenial, baby boomers y silentes. Todos con acceso a la tecnología y con disposición de compra. Las personas que tienen conocimiento deben hacer sus productos digitales para darle solución a los problemas de los usuarios”.
Así, hoy en Hotmart Duque comercializa con éxito productos en formatos como master class, cursos, ebooks, audiocurso, podcast, plantillas, descargables, entre otros formatos, en temáticas como tarot, danza árabe, gastronomía para mascotas o diseño de cejas. “Las personas compran la solución al problema. Esa es una de las claves que permite convertir el conocimiento en oportunidades digitales”, puntualiza.