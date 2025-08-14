Es posible monetizar el conocimiento mientras se duerme

El mundo digital brinda la posibilidad de que cualquier persona con conocimiento en un área específica lo comparta con otros, contribuyendo a su aprendizaje y desarrollo personal. Hoy, basta un clic para acceder a un universo de contenidos, donde el consumidor o estudiante puede aprender a su propio ritmo, en un proceso “asincrónico e inductivo”, como lo describe Mauricio Duque.

Este caleño, formado en Administración de Negocios en la Universidad de San Buenaventura en Cali, con especializaciones en eCommerce de la Universidad de Los Andes y en Telecomunicaciones, es un experto en creación de contenido y ventas en el ecosistema digital, especialmente en Hotmart, a través de su plataforma Universidad.Online. Sobre este tema conversó con las afiliadas al Círculo de Mujeres Semana-Dinero, durante uno de los encuentros mensuales de esta comunidad.

Las primeras tres claves que entrega Duque para quien quiera crear infoproductos en el entorno digital son formar:

Comunidad Marca personal Autoridad

“No se necesita tener un gran número de seguidores ni ser influencer”, y agrega que actualmente se está viviendo una revolución educativa a través del universo en línea, un momento propicio para crear infoproductos, monetizarlos y vivir de estos ingresos.

Duque asegura que existen tres temáticas que indefectiblemente deben estar ligadas a esa creación de contenidos: salud, dinero y amor. Los infoproductos deben estar asociados a solucionar las problemáticas latentes de las personas en estas áreas. Desde ahí se parte para empezar a monetizar el conocimiento.

“Actualmente hay 6 generaciones hiperconectadas: alfa, centennial, millennial, xenial, baby boomers y silentes. Todos con acceso a la tecnología y con disposición de compra. Las personas que tienen conocimiento deben hacer sus productos digitales para darle solución a los problemas de los usuarios”.