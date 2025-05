“Estás pensando como humano, tienes que pensar como pájaro”

Era la segunda vez que me decían esto en un solo día, en dos momentos totalmente independientes y sin conexión aparente. No pude evitar soltar una carcajada, pues se me hizo muy curioso escuchar una y otra vez esa frase tan particular. Me encontraba a orillas del río La Miel, un paraíso en el Magdalena Medio, que es un recordatorio de la magia que nos regala nuestro hermoso país. Esa frase que escuché dos veces estaba enmarcada en mis pobres intentos de tratar de entender el comportamiento de los pájaros espléndidos que revoloteaban alrededor del río, un asunto al que rara vez le presto atención en mi vida cotidiana. Pero en medio de la risa, una idea —o mejor, una pregunta más profunda— se apoderó de mí: ¿cuántas veces intento interpretar los comportamientos de los demás pensando desde mi lugar en el mundo, desde mis ojos, desde mi propia perspectiva? Y, sobre todo, ¿cuántas veces, esas interpretaciones me llevan a crear un juicio equivocado, torpe o miope?

En esta reflexión, que ya lleva un par de semanas rondando mi cabeza, me he dado cuenta de con cuánta frecuencia miro sólo desde mis ojos, en vez de, al menos intentar, ponerme los lentes que me permitan ver la perspectiva de los demás. No he dejado de pensar en la cantidad de veces que, parada al frente de un salón de clase, me frustro con los comportamientos de mis estudiantes, pensando en cómo me comportaba yo muchos años atrás, cuando estaba en su lugar. Ni en las veces que he cuestionado profundamente la forma de pensar o el modus operandi de mis equipos de trabajo, pensando que, si para mí algo es demasiado lógico, demasiado obvio, demasiado claro, para los demás también tendría que serlo. Tampoco he dejado de pensar en las veces que, con terquedad, he cuestionado los procederes de mis familiares, mis amigos, los caminos que han elegido mis exparejas.