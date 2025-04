Olivier Camino, director de Operaciones de Foundever, comentó durante su intervención en el conversatorio sobre la evolución del sector BPO: “La IA no sustituye a los humanos, sino que mejora los procesos realizados por ellos. Desde que fundé esta compañía en 1994, hemos sido testigos de múltiples transformaciones. Cada vez que surge una nueva tecnología, es nuestra responsabilidad saber cómo integrarla para ofrecer un mejor servicio al cliente”. Así mismo, afirmó que “la IA ampliará el alcance de la experiencia del cliente, habrá nuevos conocimientos verticales y nuevos puestos de trabajo en la industria”.

Los panelistas compartieron sus experiencias y perspectivas sobre cómo la inteligencia artificial también puede enriquecer la interacción humana. A través de esta herramienta es posible ofrecer servicios y productos adaptados a las necesidades de los clientes y asociados, ya sea que busquen efectividad, emociones, ventas, retención, entre otros. Dhruval Shah, Former Head of Generative AI Operations en AT&T y Technology Advisory en 5IG Solutions , enfatizó: “No hay IA sin humanos. La automatización debe encargarse de las tareas básicas para que podamos enfocarnos en lo complejo, lo que realmente requiere de nuestra creatividad y empatía”.

Por su parte, Julián Contreras, diseñador de conversaciones en Foundever, relató su propia transformación dentro de la compañía: “Pasé de ser un agente a trabajar en la interfaz de IA, lo que me ha permitido aprender que estas herramientas no vienen a reemplazarnos, sino a aumentar nuestra productividad y mejorar nuestro trabajo diario, manteniendo siempre el toque humano. Lo importante es conocer sobre IA y aprovecharla. Se trata de no tener miedo al cambio porque este es inevitable.”.