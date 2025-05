La nueva forma de hacer negocios: colaboración con sentido

Hace unos días, mientras preparaba mi día como parte de mi rutina habitual, me encontré con un pequeño pero poderoso recordatorio de lo que significa construir relaciones auténticas y estratégicas. Mientras alistaba mis contenedores de comida y snacks, indispensables para mantenerme alineada con mis metas de salud y bienestar, descubrí una lonchera que me había enviado un cliente hace algunos meses. Dentro de ella había productos de su marca.

Uno de mis compañeros, al notarla, me preguntó con curiosidad: “¿Y esa lonchera?”. Con una sonrisa, respondí: “Me la envió una empresa que valora nuestra colaboración”. Lo que a simple vista parecía un obsequio sin mayor trascendencia, se convirtió en una reflexión profunda sobre el verdadero valor de una relación empresarial con sentido. Ese cliente no solo pensó en mí al incluirme en una lista de regalos. Fue más allá. Conectó conmigo desde la intención, desde el detalle. Me integró —con un simple gesto— a su propósito y visión.