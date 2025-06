La verdadera revolución: retornar a nuestra humanidad

“Las emociones no son un obstáculo para la evolución humana; son la puerta que hemos estado evitando cruzar”

Nos entrenaron para ser rápidos, eficaces, productivos. Desde pequeños, nos transmitieron la idea de que los sentimientos son una debilidad, un estorbo en el camino hacia el éxito. A los varones no se les permitía llorar. Mostrar sensibilidad no era considerado profesional. Así, sin darnos cuenta, fuimos anestesiando nuestro mundo interno para encajar en un sistema que glorifica la eficiencia y penaliza la vulnerabilidad.

Hoy, más que nunca, urge hacer las paces con nuestro mundo emocional. En un entorno laboral cada vez más automatizado, donde los algoritmos predicen hasta nuestras necesidades más íntimas, lo único que realmente nos diferencia de las máquinas es la capacidad de sentir. Sin embargo, en muchas organizaciones, la inteligencia emocional sigue tratándose como un “plus” decorativo, y no como una competencia esencial.

Una escena de la película The Beast, dirigida por el cineasta Bertrand Bonello, ilustra esta tragedia emocional con crudeza. En un futuro distópico, los ciudadanos se someten a procedimientos quirúrgicos para eliminar sus sentimientos. En una de las escenas clave, la protagonista no logra suprimirlos y, por tanto, no puede obtener un ascenso laboral. Aunque parezca ciencia ficción, es un espejo incómodo de nuestro presente: hemos empezado a ver la insensibilidad como virtud. Y eso, lejos de fortalecernos, nos está desconectando de lo más esencial: nuestra humanidad.