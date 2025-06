“Las buenas historias nacen de la autenticidad y conectan emocionalmente”: Ricardo Corredor

R. C.: Hace 30 años, gestionar la reputación o el reconocimiento profesional era más complejo que ahora. No digo que sea sencillo, pero sí existen muchas más oportunidades de posicionamiento público. Quienes deciden hacerlo hoy, tienen un abanico enorme de posibilidades, aunque también se enfrentan a un entorno de gran competencia en el ecosistema digital. En este escenario, saber contar historias relevantes sobre nosotros mismos se vuelve esencial.

R. C.: Es vital entender que la marca personal va mucho más allá de una simple cuestión de imagen, que a veces se confunde. La imagen es un componente, claro, pero puede ser superficial. La verdadera marca personal existe en la medida en que nos posicionamos como personas y profesionales auténticos. Un pilar fundamental es entender claramente quiénes somos, qué nos hace diferentes, cuáles son nuestros valores y principios, y cómo estos nos hacen únicos y especiales. Es una combinación profunda de lo que somos, nuestras habilidades y competencias. Este ejercicio no puede hacerse sin una reflexión honesta sobre nuestra identidad, sobre aquello que nos define. Debe existir coherencia entre lo que somos y lo que proyectamos.

R. C.: El storytelling es una herramienta central porque nos permite contar historias pertinentes y relevantes. No se trata de hablar por hablar o de inventar relatos sin un propósito. Se debe aterrizar conceptos y conectar emocionalmente. Las historias siempre se cuentan en un contexto específico. Una buena historia te aterriza y te conecta, ya sea para inspirar a un equipo, motivar, reflexionar sobre una crisis o un proceso. En momentos críticos, cuando la reputación se ve comprometida, las historias se convierten en un medio muy potente para recuperar el camino desde lo emocional.

R. C.: El error principal es no planear. Todos estamos inmersos en historias personales y de nuestro entorno, pero para contarlas eficazmente hay que pensar muy bien qué se va a decir y cómo. Es importante definir para qué y por qué queremos contar esa historia: ¿para conectar emocionalmente, inspirar, ilustrar? El objetivo comunicativo es vital. Luego es fundamental tener claro a quién le queremos contar la historia. Sorprendentemente, a menudo se olvida la importancia de conocer al público, que es un elemento básico en comunicación. Entender a nuestra audiencia nos permite elegir la historia adecuada para lograr el impacto deseado. El mayor error es creer que el storytelling no requiere trabajo o planificación. Aunque no se trata de tener un guión rígido que mate la creatividad, sí implica claridad sobre lo que se quiere decir y el porqué.