Liderar personas: el arte de unir mundos diversos

Liderar en este contexto no se trata de imponer una visión única ni de homogeneizar comportamientos. Se trata, más bien, de generar las condiciones para que todos se escuchen, se entiendan, se admiren y aprendan unos de otros. Requiere crear espacios seguros donde cada voz tenga lugar, donde el error no se penalice, sino que se aproveche como una oportunidad de mejora, y donde el valor de cada persona se mida no solo por lo que produce, sino por lo que aporta al bienestar y al crecimiento del conjunto.