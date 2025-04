Liderazgo femenino: la revolución silenciosa que el mundo necesita

El siglo XXI nos ha arrojado a una paradoja existencial: disponemos de más datos que nunca, pero menos certezas; más conexión digital, pero menos comunión humana. En este paisaje de vértigo tecnológico, emerge una verdad que las mujeres conocen desde hace siglos: el auténtico liderazgo no se ejerce desde la omnipotencia, sino desde la escucha; no se mide en ganancias trimestrales, sino en legado sostenible.

Mientras el mundo corporativo sigue premiando el liderazgo agresivo y sin alma, la realidad muestra grietas evidentes: según el Foro Económico Mundial, al ritmo actual necesitaremos 132 años para cerrar la brecha de género en puestos directivos. Esta no es solo una injusticia social, sino un error estratégico de dimensiones históricas.

La mujer tiene una capacidad instintiva para equilibrar lo urgente con lo importante; las ganancias, con el propósito; la estrategia, con la ética. Este no es un “estilo alternativo” de gestión: es el manual de supervivencia que el capitalismo nunca escribió, pero que las mujeres llevan siglos aplicando en la economía informal, en las redes comunitarias, en la gestión de hogares con recursos limitados, pero visión ilimitada.

Y si alguien encarnó esa visión antes de que el mundo estuviera preparado para entenderla, fue Eleanor Roosevelt. Primera dama de Estados Unidos, pero sobre todo primera voz en denunciar —desde el poder— que la política debía servir al ser humano y no al revés. Fue una de las principales precursoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no necesitó gritar para hacerse escuchar. Lideró con compasión, con firmeza, con esa claridad moral que no busca aplausos sino justicia. Mientras otros acumulaban títulos, ella construía puentes, entre naciones, entre clases, entre mujeres silenciadas y el derecho a ser oídas.