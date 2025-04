Mujer, abuso y autismo en una alfombra roja

Soy madre de un niño con síndrome de Asperger. Sé lo que significa vivir en un mundo que no entiende las diferencias, que no sabe interpretar los silencios, que ignora los límites y normaliza lo que no debería. También sé que el mundo que mi hijo observa le enseña qué esperar de la vida, cómo debe verse, qué debe aceptar.

Vivimos en una época en la que el abuso no siempre se reconoce como violencia. A menudo, se disfraza de amor, lealtad o arte. Se aplaude, se comparte en redes sociales y se convierte en tendencia. Pero como madre, no puedo evitar preguntarme: ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos cuando ven a un hombre tan reconocido públicamente llevando a su esposa como si fuera un accesorio, envuelta en una tela transparente y sin ninguna autonomía visible? ¿Qué aprende mi hijo Asperger, con dificultades para interpretar las intenciones de los demás, cuando la cultura le dice que esto es algo normal o incluso justificable por la condición de él?

Bianca Censori no ha hablado públicamente sobre su relación con Ye, y no voy a asumir su experiencia. Pero la imagen que proyectan —él, cubierto de pies a cabeza, y ella expuesta hasta la humillación— es un recordatorio de cómo se siguen representando a las mujeres en la sociedad. Esto me sorprende aún más, cuando veo un episodio del programa The Download by Justin Laboy en el que Ye cuenta su camino lidiando con un diagnóstico equivocado de salud mental, haciendo referencia a un diagnóstico correcto —es autista— y la importancia que ha tenido para él su esposa en la búsqueda constante entender qué le pasa y por qué es como es.