Mujeres que potencian su poder personal y construyen redes de impacto

“Si estamos cerca de cinco maratonistas, seremos la sexta”, fue una de las frases con las que Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero, mentora, coach corporativa, consultora y conferencista, abrió su charla Potencia tu poder personal y transforma tus planes en realidad. Con esa reflexión, inspirada en las enseñanzas del conferencista internacional Tony Robbins, Suárez invitó a las asistentes a rodearse de personas que las impulsen a crecer.

Su intervención dio apertura a la segunda plenaria de la membresía y novena sesión del 2025, enfocada en ofrecer a las afiliadas diez principios para fortalecer su poder personal. “He entrevistado a más de 150 personajes destacados para la sección Líderes por Colombia de Semana, y de esas conversaciones he sacado dos conclusiones: la primera, que la motivación futura de la mayoría es ampliar su impacto y capacidad de servicio; no buscan acumular más bienes, sino dejar un legado. Y la segunda, que todos comparten una determinación profunda para elevar su poder”, compartió.

"Las mujeres logran escalar porque han contado con determinación para elevar su poder", Sandra Suárez, presidenta del Círculo de Mujeres Semana Dinero. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Con más de 25 años de trayectoria al frente de organizaciones públicas y privadas, Suárez ha desarrollado una metodología para acompañar a las personas, particularmente mujeres, en su proceso de transformación personal y profesional, ayudándolas a alcanzar el éxito y vivir en bienestar. Durante la charla, anunció además la próxima publicación de su libro, que incluirá 15 principios para potenciar el poder personal, entre ellos: construir una relación de valor consigo mismas, florecer al escribir la propia historia sin fórmulas únicas y fortalecer el perfil público para aumentar la influencia.

Construir relaciones de valor para resultados de impacto

El eje central de la sesión fue el networking, que reunió a más de 120 mujeres C-Level y empresarias de compañías nacionales y multinacionales. Este espacio permitió crear conexiones, impulsar proyectos y abrir oportunidades que fortalezcan las iniciativas lideradas por las afiliadas.

Cada participante compartió con la comunidad los proyectos que lidera, los propósitos que la mueven y las alianzas que busca para contribuir al desarrollo social y económico del país.

Alejandra Paredes, directora de Sostenibilidad a nivel nacional de Fe y Alegría. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Entre los testimonios, se destacó el de Alejandra Paredes, directora nacional de Sostenibilidad de Fe y Alegría, quien resaltó el valor de pertenecer al Círculo: “Mi participación en esta comunidad ha significado recibir la solidaridad y el cariño de mujeres que se han sumado a nuestra causa de educación popular. Gracias a su apoyo, hoy hay niños, mujeres y jóvenes que siguen ejerciendo su derecho a la educación, la alimentación y una vida digna”.