¿Quién es María Fernanda Valdés, la nueva viceministra técnica de Hacienda?

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, posesionó recientemente a tres nuevas funcionarias, entre ellas a María Fernanda Valdés, quien ocupará el cargo de viceministra técnica de Hacienda.

Valdés tiene amplia experiencia en temas fiscales. A lo largo de su trayectoria también ha sido docente en la Universidad de los Andes e investigadora en la Universidad Libre de Berlín. Es autora del libro Reducing Inequality in Latin America: The Role of Tax Policy.

Antes de asumir este cargo se desempeñó como viceministra de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También fue coordinadora de proyectos en la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), una organización política del partido socialdemócrata alemán que visibiliza temas de paz y apoya procesos de aprendizaje e intercambio de experiencias internacionales.

En Fescol Valdés lideró temas relacionados con justicia social y desarrollo económico sostenible, específicamente en las áreas de medioambiente, transformación social-ecológica y desigualdad. Incluyendo temas sobre política económica, con énfasis en política fiscal y justicia tributaria.

La nueva viceministra es caleña y profesional en economía y negocios internacionales de la Universidad Icesi de Cali. Tiene una maestría en economía política internacional y desarrollo del Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Holanda; y un doctorado en economía de la Freie Universität Berlin, en Alemania.

En sus tiempos libres disfruta de la comida vegana, leer y la jardinería.

Lea también: Se posesionaron las nuevas viceministra Técnica de Hacienda y directora de Regulación Económica de la Seguridad Social.