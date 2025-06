Rentabilidad con propósito: el nuevo lenguaje de la inversión inmobiliaria

Desde mi experiencia gestionando proyectos con enfoque ASG, he visto de primera mano cómo ha cambiado la conversación. Lo que hace unos años sonaba a discurso voluntarista, hoy empieza a convertirse en un estándar, incluso si algunos insisten en que “ya no está de moda”.

Integrar estos criterios no es una moda ni un adorno. Es una decisión estratégica que mejora el perfil de riesgo de los proyectos, abre oportunidades con capital más consciente y fortalece la reputación a largo plazo. Pero para que funcione, debe pensarse desde el inicio. No es algo que pueda “sumarse después” si sobra tiempo o presupuesto. Si no se diseña con propósito, no se va a sostener.