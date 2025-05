Síndrome del impostor en el liderazgo: silenciando esa voz para tomar el asiento que te mereces

Recuerdo que cuando inicié mi carrera —hace ya muchos años, más de los que quisiera admitir— veía a los líderes como figuras casi inquebrantables. Se mostraban tan imponentes, tan seguros de sí mismos, como si tuvieran todas las respuestas en sus manos. Yo, en cambio, dudaba de cada paso que daba. Hoy, desde una posición de liderazgo, sonrío al pensar en esa Janeth del pasado y fantaseo con lo que le diría, aunque quizá no quisiera escucharlo: esa voz de duda nunca desaparece del todo. Aprende a susurrar en lugar de gritar, pero sigue ahí. La clave no está en silenciarla, sino en demostrarle quién manda: convivir con ella, desafiarla y, sobre todo, jamás permitirle que toque el volante.

El mito del éxito

Esto no es solo una sensación personal: incluso algunas de las personas más influyentes del mundo lo reconocen. Michelle Obama, ex primera dama de Estados Unidos, lo expresó claramente: “Todavía tengo un poco de síndrome del impostor... No desaparece, ese sentimiento de que no deberías tomarme tan en serio. ¿Qué sé yo?”Por su parte, la Dra. Margaret Chan, exdirectora general de la Organización Mundial de la Salud, afirmó: “Hay una cantidad enorme de personas que piensan que soy una experta. ¿Cómo creen todo esto sobre mí? Estoy muy consciente de todas las cosas que no sé”.