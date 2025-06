Tecnología con rostro de mujer

A menudo me preguntan cómo ha sido hacer empresa en un sector como el tecnológico, tradicionalmente dominado por hombres. Y la verdad es que nunca me enfoqué en ese aspecto. No me sentí en desventaja por ser mujer, porque siempre estuve enfocada en mi propósito: hacer bien mi trabajo y ofrecer valor. Lo que me motivó fue ver cómo un comercio pequeño podía modernizarse gracias a nuestras soluciones; cómo una pyme podía crecer, abrir nuevas sedes, contratar más personal, todo porque ahora contaba con herramientas que antes le eran imposibles de adquirir.