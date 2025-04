En un mundo que nos ha enseñado a medirlo todo —el éxito, el avance, el valor personal— con base en logros, títulos y resultados, se nos ha olvidado algo esencial: vivir también es un logro. No me refiero a sobrevivir ni a cumplir con las expectativas sociales, sino a vivir con conciencia, con apertura, con humildad; a vivir como quien sabe que cada día trae una oportunidad de crecimiento más allá de lo que se ve o se aplaude.

Vivir por la experiencia de vivir no significa carecer de objetivos. Los objetivos son importantes; trazan rutas, dan dirección y nos permiten enfocar la energía. Tener foco y mantenerlo con disciplina es absolutamente clave para crecer y evolucionar.

Sin embargo, cuidado, porque cuando los objetivos por sí mismos se convierten en la única medida del valor de nuestra vida, empezamos a vivir desde el ego. Un ego que se alimenta del deber ser, de la comparación, del “debería haber logrado más”. Un ego que se frustra cuando las cosas no salen como esperaba, que teme al error, que siente vergüenza del intento fallido.

La vida desde la esencia es diferente. Es más humilde, sí, pero infinitamente más libre. No niega el dolor ni el fracaso, los abraza como parte del proceso. No se obsesiona con el resultado, celebra el camino. Porque quien vive desde la esencia entiende que la verdadera evolución no ocurre cuando se alcanza la meta, sino cuando se transita el camino con conciencia.