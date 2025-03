Festival póstumo: ¿muere el vallenato?

De las raíces a la comercialización

El vallenato tradicional, enraizado en los cantos de los juglares que narraban historias de amor, dolor y cotidianidad, ha sido desplazado por una versión más comercial y mediática. Según la Vallenatología, de Consuelo Araujonoguera, el vallenato nació del mestizaje cultural entre indígenas, afrodescendientes y europeos, lo que le dio un carácter único. No obstante, pareciera ser que las nuevas generaciones han desvirtuado esta tradición y privilegian letras vacías y ritmos que poco tienen que ver con el espíritu del género.

Pero el cambio es inevitable. A lo largo de la historia, cada generación ha aportado su propio matiz, sin perder del todo la esencia. En los años 70, Alejo, Alfredo y Luis Enrique fueron parte de la nueva ola, como luego lo fueron Emiliano, Colacho y Miguel López respecto a Calixto y Alejo. Y esto no es algo nuevo: una canción de la época ya lo advertía:

Ya mi negra me dejó, / ¿cómo me compongo ahora?/ Porque ella dice que yo no soy de la nueva ola.