La diversidad no es una moda ni una tendencia pasajera. Es una realidad que, aunque quizás no se hubiera definido explícitamente con un nombre, ha estado siempre presente en nuestra humanidad. Cuando hablamos de diversidad, nos referimos a las diferencias que nos hacen únicos, tanto las visibles como las que no podemos percibir a simple vista. Por tanto, no debería ser objeto de cuestionamiento, sino fluir en un mundo que, por su propia naturaleza, es diverso.