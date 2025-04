La importancia de la gestión de las emociones en el liderazgo

Durante estos 25 años que llevo acompañando a líderes y organizaciones en sus trayectorias, he tenido el privilegio de ver de primera mano cómo la gestión de las emociones se ha convertido en un factor crítico para el éxito en el liderazgo. Como coach ejecutiva y consultora corporativa, he compartido experiencias y desafíos con numerosos líderes que enfrentan la presión de alcanzar resultados, a menudo a expensas del bienestar emocional de ellos y sus equipos. La interacción entre emociones y liderazgo no es solo un tema teórico: su impacto en los resultados y en la cohesión de los equipos es palpable y medible.