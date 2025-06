Bienestar digital: lo que la tecnología puede enseñarle al resto del mercado laboral

La pandemia aceleró profundas transformaciones en el mundo laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca del 23 % de los asalariados en América Latina trabajaron desde casa durante el segundo trimestre de 2020, frente a apenas un 3 % antes del COVID-19. No obstante, superada la crisis sanitaria, muchas compañías revirtieron ese avance: en Colombia, según datos del DANE a finales de 2023, solo el 6 % de los trabajadores continuaba en modalidad remota. Esto sugiere que, más allá de la digitalización, la sostenibilidad del trabajo remoto sigue siendo una asignatura pendiente.

A pesar de su flexibilidad, el sector tecnológico no ha estado exento de tensiones. La OIT y la CEPAL han advertido sobre las condiciones precarias en entornos digitales: jornadas extenuantes, vínculos contractuales inestables y poca atención a la salud emocional, incluso en empleos altamente calificados. Digitalizar no es lo mismo que cuidar. Y ahí está el gran desafío.

En respuesta, varias empresas y organizaciones han comenzado a diseñar modelos más conscientes. No se trata solo de implementar trabajo remoto o híbrido, sino de generar espacios laborales que dignifiquen la experiencia humana. Esto incluye desde horarios flexibles hasta programas de formación emocional, pausas activas, servicios de salud mental, actividades de integración y acompañamiento al desarrollo profesional.

No obstante, este tipo de estrategias no se sostienen únicamente con infraestructura tecnológica o beneficios tangibles. Para que realmente generen impacto, es clave complementarlas con procesos formativos y de acompañamiento emocional que fortalezcan las habilidades blandas y la autorregulación.

Ana María Pinilla, psicóloga y analista administrativa en Naez, señala que: “Es importante promover la gestión del estrés, el establecimiento de límites saludables y el desarrollo de pensamientos que favorezcan el equilibrio y la motivación. A nivel personal, incursionar en este modelo de trabajo me ha permitido obtener un balance no solo profesional, sino también emocional. Puedo ejercer una maternidad presente mientras me desarrollo en el ámbito nacional e internacional”.