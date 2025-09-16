Construir empresa desde la convicción y el propósito

No vengo del mundo técnico ni me formé como ingeniera. Soy una administradora colombiana convencida de que es posible construir una empresa tecnológica desde lo local, con propósito y visión. Durante más de tres décadas he recorrido un camino que comenzó con la pregunta de por qué tantos negocios en Colombia y América Latina operaban sin acceso a herramientas capaces de transformar su día a día.

La respuesta radicaba en la falta de acceso, acompañamiento y soluciones pensadas desde la realidad. En mi país identifiqué que los pequeños negocios, los medianos emprendedores y algunas comunidades permanecían al margen del desarrollo tecnológico ante la falta de oportunidades.

Ese hallazgo me impulsó a actuar. No con fórmulas, sino con convicción. No con títulos, sino con propósito. Con la fe firme y la disciplina para sostener lo difícil empecé a construir desde lo que era y lo que soñaba.

Rodeada de asesores que compartían el mismo propósito, fui tejiendo una forma de decir que sí se puede, que no se necesita saberlo todo, que si lideras con convicción, acompañas con sabiduría y creas desde el amor, los objetivos se cumplen.

Mi empresa, llamada CEO de Sistemas de Alta Tecnología, hoy es el fruto de esa convicción. Es una marca colombiana que opera en más de 16 países, y ha logrado tecnificar y acompañar a pequeños, medianos y grandes negocios con soluciones innovadoras y hechas a la medida de cada empresa.

Empoderar a las mujeres a ser empresarias es reconocer capacidades, abrir caminos y acompañar procesos reales. Es decirles que no necesitan saberlo todo, pero sí creer en lo que llevan dentro; que pueden liderar desde la intuición, la estrategia y el amor por lo que hacen.

Porque cuando una mujer emprende con sentido puede transformar su vida, su entorno, su industria y su país. Yo soy testimonio de que eso es posible. Desde Colombia, desde lo real, desde lo que soy.