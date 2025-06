Dejé de disculparme por tomar decisiones difíciles

Durante años, como muchas mujeres en posiciones de liderazgo, desarrollé el hábito inconsciente de suavizar mis decisiones con frases previas como: “Siento mucho tener que decirte esto, pero...”, “No me gusta ser la portadora de malas noticias, sin embargo...”, o “Perdón por ser tan directa, aunque...”. Creía que estaba siendo empática. En realidad, estaba siendo temerosa.

Dirigir una empresa logística como Transintercargo, con operaciones multiculturales, me ha enseñado que las decisiones difíciles no necesitan disculpas: necesitan claridad, contexto y convicción.

Cuando reestructuramos nuestras operaciones en 2020, no comencé la reunión con un “Lamento comunicarles que tendremos que hacer algunos ajustes dolorosos”. Empecé con: “Hemos identificado tres cambios estratégicos que garantizarán la sostenibilidad de nuestros empleos a largo plazo”.

La diferencia no es semántica. Es fundamental.

Investigaciones recientes muestran que las mujeres CEO utilizamos un 40 % más de lenguaje de disculpa que nuestros pares masculinos, incluso cuando tomamos decisiones idénticas. Cuando una líder se disculpa por decisiones necesarias, transmite —aunque no lo pretenda— que no está completamente convencida, que el bienestar emocional inmediato pesa más que la sostenibilidad a largo plazo y que liderar es una carga que se lleva con culpa, no una responsabilidad que se ejerce con propósito.