Democracia: una promesa que debemos renovar

Es un enfoque que comparto plenamente. Durante años he trabajado en procesos de movilización social en contextos complejos, donde la desconfianza institucional, la apatía y la exclusión han erosionado la credibilidad de lo público. Y, sin embargo, en esos mismos escenarios, he visto emerger una ciudadanía activa, dispuesta a comprometerse cuando siente que su voz importa. Esa es la democracia viva: la que se construye en el territorio, desde las comunidades, con liderazgo social, pluralismo y participación.

No es suficiente afirmar que “la democracia es el mejor sistema disponible”. Esta afirmación, aunque cierta, no tiene capacidad de movilización si no se traduce en beneficios tangibles para las personas. ¿Puede un joven que vive en un barrio sin oportunidades creer en la democracia si no ve que sus derechos son protegidos? ¿Puede una mujer víctima de violencia confiar en las instituciones si el sistema de justicia le da la espalda? ¿Puede una familia desplazada seguir apostando por el Estado si su historia no encuentra respuesta ni reparación?