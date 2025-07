El futuro se construye mejor entre todos

Hay días en los que una se detiene a mirar lo construido. No solo en términos de ladrillo y concreto, sino en lo profundo: las historias que hoy caminan por los pasillos de una tienda, las oportunidades que nacieron cuando alguien decidió confiar en quien nunca había sido escuchado. En esos momentos, todo cobra sentido.

Llevo años trabajando por la sostenibilidad desde lo ambiental, lo social y, con igual urgencia, desde lo humano, porque la sostenibilidad no tiene sentido si alguien queda por fuera. No sirve si seguimos avanzando sin mirar a los lados, dejando atrás a quienes no encajan en el molde tradicional.